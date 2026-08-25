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अराजकतत्वों ने रात में आंबेडकर प्रतिमा गिराई, उठाते समय पुलिस से टूटा हाथ; ग्रामीणों का जबरदस्त हंगामा

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:36 AM (GMT+05:30)

बदायूं के सीकरी गांव में आंबेडकर प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने गिरा दिया, जिसे उठाने के दौरान पुलिस से उसका हाथ टूट गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

HighLights

  1. अज्ञात लोगों ने सीकरी में आंबेडकर प्रतिमा को गिराया।

  2. पुलिस ने प्रतिमा उठाई, तो उसका हाथ टूट गया।

  3. ग्रामीणों ने पुलिस लापरवाही पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ग्राम सीकरी में आंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

बताया जा रहा है कि गांव के बाहर करीब छह माह पहले आंबेडकर प्रतिमा स्थापित की गई थी। तब से कोई विवाद नहीं था। रविवार रात किसी अज्ञात ने प्रतिमा को उठाकर जमीन पर लिटा दिया। सुबह जब ग्रामीण सोकर उठे तो प्रतिमा जमीन पर पड़ी देखी।

सूचना पर चौकी आसफपुर पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी इंचार्ज जोगेंद्र बालियान ने सिपाहियों के साथ प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया, इसी दौरान प्रतिमा का हाथ टूट गया।

इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिमा गिराने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने जल्दबाजी में प्रतिमा उठाई, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई।

सूचना मिलते ही बिसौली एसडीएम प्रियंका मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मांग है कि रात में प्रतिमा गिराने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए और नई प्रतिमा स्थापित कराई जाए। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है।

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