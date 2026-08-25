अराजकतत्वों ने रात में आंबेडकर प्रतिमा गिराई, उठाते समय पुलिस से टूटा हाथ; ग्रामीणों का जबरदस्त हंगामा

जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा क्षेत्र के ग्राम सीकरी में आंबेडकर प्रतिमा को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

बताया जा रहा है कि गांव के बाहर करीब छह माह पहले आंबेडकर प्रतिमा स्थापित की गई थी। तब से कोई विवाद नहीं था। रविवार रात किसी अज्ञात ने प्रतिमा को उठाकर जमीन पर लिटा दिया। सुबह जब ग्रामीण सोकर उठे तो प्रतिमा जमीन पर पड़ी देखी।