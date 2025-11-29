यूपी पुलिस का 'गालीबाज' सिपाही, बोला मर्डर करूंगा... एसएसपी ने किया सस्पेंड
बदायूं में पुलिस लाइन के सिपाही रोहित तोमर का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को गाली दे रहा है और हत्या की धमकी दे रहा है। एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सिपाही पहले भी विवादों में रहा है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। जनता की रक्षक कही जाने वाली पुलिस ही अब बेकाबू होते जा रही है। डग्गामार वाहनों से वसूली करने का आडियो प्रसारित होने के बाद अब एक नया ऑडियो प्रसारित हुआ है, जिसमें सिपाही जिले के कई नेताओं और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को गाली गलौज कर रहा है। यह भी कहता सुनाई दे रहा है कि अब वह मर्डर करेगा, वकील की ड्रेस में करूं या पुलिस की वर्दी में करूं। इस पर एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है और इसकी जांच सीओ लाइन को सौंप दी गई है।
पुलिस लाइन में तैनात है सिपाही, मोबाइल पर जिले के नेताओं को कर रहा था गालीगलौज
आरोपित सिपाही रोहित तोमर पुलिस लाइन में तैनात है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले वह बिल्सी थाने में तैनात था और वहीं के एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात कर रहा था। बात करते-करते उसने जिले के कई नेताओं और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को गाली गलौज कर दी। उनको लेकर आपत्तिजनक शब्द भी बोले। आडियो में सिपाही ये भी कहता सुनाई दे रहा है कि उधर दिल्ली में बम फोड़ दिया और इधर एक अभिनेता का निधन हो गया। हम जाट हैं, मेरी टक्कर का धरती पर कोई नहीं है। अब तो हम मर्डर करेंगे बताओ कि वकील की वर्दी में करूं या पुलिस की वर्दी में करूं।
एक्स हैंडल पर शिकायत
यह ऑडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया और कुछ लोगों ने एक्स हैंडल पर शिकायत कार्रवाई की मांग की। जिसको एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने तत्काल संज्ञान लेकर आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया और इसकी जांच सीओ लाइन को सौंप दी है।
एसएसपी ने बताया कि सीओ लाइन और प्रतिसार निरीक्षक की रिपोर्ट पर सिपाही को निलंबित किया गया है। इसकी विस्तृत जांच भी कराई जा रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर अगली कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।