Budaun बदायूं के एकतानगर नरऊ बुजुर्ग में सात अगस्त 2017 को एक छह साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। बच्चे के पिता राजवीर सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आरोप लगाया था। इस मामले में रविवार को फोरम ने बिजली विभाग को बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार माना है।

करंट लगने से हुई थी छह साल के बच्चे की मौत; बिजली विभाग को 2.25 लाख देने का आदेश

बदायूं, जागरण संवाददाता। बदायूं में एक छह साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। अब इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बालक की मृत्यु मामले में उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को दोषी माना है और 2.25 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में इस मासूम की मौत हो गई थी। 2017 के इस मामले पर अब 2023 में बिजली विभाग की लापरवाही को देखते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। शहर के एकता नगर, नरऊ बुजुर्ग में छह साल पहले करंट की चपेट में आकर बालक की मृत्यु मामले में उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग की लापरवाही मानते हुए पीड़ित परिवार को सवा दो लाख रुपये भुगतान के आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के मद में 25 हजार और वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी बिजली विभाग को भुगतान करना होगा। 7 अगस्त 2017 को करंट लगने से हुई थी मौत एकतानगर नरऊ बुजुर्ग में सात अगस्त 2017 की शाम पोल में आए करंट की चपेट में आकर राजवीर सिंह के छह वर्षीय पुत्र प्रतीक की मृत्यु हो गई थी। राजवीर सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही बताते हुए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण प्रथम खंड, एसडीओ ढाक वाली ज्यारत, जेई पवन कुमार और लाइनमैन गंभीर सिंह को पक्षकार बनाया था। बिजली विभाग को माना गया दोषी दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दोषी माना है। फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया, अनिता ने बिजली विभाग को वाद दायर होने की तारीख से छह प्रतिशत ब्याज के साथ सवा दो लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने का आदेश देने के साथ मानसिक पीड़ा के मद में 25 हजार रुपये और वाद व्यय के तीन हजार रुपये अलग से देने के आदेश दिए हैं।

