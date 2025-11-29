UP Police Transfer: बदायूं पुलिस में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने चार दारोगा समेत 41 पुलिसकर्मियों का कार्य क्षेत्र बदला

जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएससपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार देर रात चार दारोगा समेत 41 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। उन्होंने पुलिस लाइन में तैनात दारोगा रजत यादव को साइबर क्राइम थाने भेजा है। सहसवान में तैनात विनोद कुमार काे अलापुर, विधि प्रकोष्ठ में तैनात रामअवतार सिंह को ट्रांसजेंडर कल्याण प्रकाेष्ठ और बिनावर में तैनात शेर पाल सिंह को मूसाझाग थाना भेज दिया गया है।