UP Police Transfer: बदायूं पुलिस में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने चार दारोगा समेत 41 पुलिसकर्मियों का कार्य क्षेत्र बदला
बदायूं के एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने बड़ा फेरबदल करते हुए चार दारोगा समेत 41 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें साइबर क्राइम थाने, अलापुर, ट्रांसजेंडर कल्याण प्रकोष्ठ और मूसाझाग थाने में हुए तबादले शामिल हैं। यूपी 112 पर तैनात एक सिपाही को लाइन हाजिर भी किया गया है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएससपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार देर रात चार दारोगा समेत 41 पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए। उन्होंने पुलिस लाइन में तैनात दारोगा रजत यादव को साइबर क्राइम थाने भेजा है। सहसवान में तैनात विनोद कुमार काे अलापुर, विधि प्रकोष्ठ में तैनात रामअवतार सिंह को ट्रांसजेंडर कल्याण प्रकाेष्ठ और बिनावर में तैनात शेर पाल सिंह को मूसाझाग थाना भेज दिया गया है।
112 पर तैनात सिपाही को किया लाइन हाजिर
उनके अलावा कई सिपाहियों को इधर से उधर कर दिया गया है। यूपी 112 पर तैनात सिपाही हरीश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके अलावा तीन महिला सिपाहियों को भी इधर से उधर कर दिया गया है। कुल 41 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।
