बदायूं में 4.93 लाख नाम कटे, एसआईआर के बाद अनंतिम मतदाता सूची जारी

जागरण संवाददाता, बदायूं। दो माह तक चले मतदाता सूची प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानि एसआईआर अभियान अब पूर्ण हो गया है। अभियान पूरे होने के बाद जिले कुल 24,18,408 मतदाताओं में 4,92,995 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद मंगलवार को जिस अनंतिम सूची का प्रकाशन हुआ, उसमें कुल 19,25,413 मतदाता ही बचे हैं। अब 27 फरवरी तक दावे आपत्तियों का दौर चलेगा। इसके बाद छह मार्च काे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दो माह तक चले एसआ ई आर के कार्य के पूर्ण होने के बाद 19,25,413 मतदाता शेष बचे निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) चार नवंबर से जारी है। यह अभियान 26 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। अनंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाकर अब छह जनवरी कर दी गई थी। अनंतिम प्रकाशन से पूर्व निर्वाचन एवं प्रशासन की ओर से एक बार फिर हर बूथ पर बीएलओ और बीएलए की बैठकें आयोजित कराईं।

इस दौरान कुछ लोगों ने दावे आदि करते हुए अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा किए। जिसके बाद छह जनवरी को फिर सभी पोलिंग बूथ पर बीएलओ ने पहुंच कर पार्टियों के बीएलए के साथ बैठक की। पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया। इस दौरान जो लोग मौजूद थे, उनके सामने अनंतिम मतदाता सूची पढ़कर भी सुनाई गई।

अब 27 फरवरी तक ली जाएंगी दावे-आपत्तियां अनंतिम सूची के अनुसार अब जिले में कुल 19,25,413 मतदाता ही शेष बचे हैं। मृतक, विस्थापित, डुप्लीकेट, अनुपस्थित आदि कुल 4,92,995 नाम अनंतिम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। बताया गया कि अगर अभी भी किसी को आपत्ति हो तो वह दावा कर सकता है।

छह मार्च को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से गलती से हट गया छूट गया है तो 27 फरवरी तक आवेदन जमा करा सकता है। इन आपत्ति दावों की जांच तीन मार्च तक की जाएगी। इसके बाद छह मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि अनंतिम सूची के अनुसार जिले में कुल 81,081 मृतक, 1,85,670 अनुपस्थित, 1,75,235 विस्थापित, 43,360 डुप्लीकेट व 6649 मतदाता अन्य श्रेणी के पाए गए हैं। जो कुल मिलाकर 4,92,995 बनते हैं। इन सभी के नामों को ही अनंतिम सूची से हटाया गया है।