    Badaun News: 243 क्विंटल धान चोरी में खुलासा, ट्रक पर लगाया फर्जी नंबर; ड्राइवर गिरफ्तार पर मुख्य आरोपित फरार

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    बदायूं के म्याऊं में शिव दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी से 243 क्विंटल धान की धोखाधड़ी में शामिल एक ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक, फर्जी नंबर प्लेट और 1.40 लाख रुपये बरामद किए हैं। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। म्याऊं की शिव दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी को धोखा देकर 243 क्विंटल धान ले जाना वाला ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। हालांकि उसका साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस ने उसके पास ट्रक, उसकी फर्जी नंबर प्लेट और 1.40 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

    पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया


    पकड़ा गया ट्रक ड्राइवर सुहैल खान मूलरूप से मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के गांव तेवरखास का रहने वाला है। उसने बताया कि यह प्लान करीब एक साल पहले बनाया था और इस प्लान में उसने आंबेडकर नगर निवासी चंदन को भी शामिल किया था। दोनों की मुलाकात भी करीब एक साल पहले हुई थी। तब से दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट बनवाई थी और फिर वही नंबर प्लेट लगाकर म्याऊं की ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंच गए थे।

     

    धान आपस में बांट लिया

     

     

    वहां उन्होंने 243 क्विंटल धान लोड कराने के दौरान फर्जी नंबर ही नोट कराया था और फिर वहां से निकल गए। उन्होंने रास्ते में फर्जी नंबर प्लेट उतार ली और उसकी असली नंबर प्लेट लगा दी। बाद में उन्होंने धान का आपस में बंटवारा कर लिया। उसका साथी चंदन अपने हिस्से का धान लेकर निकल गया था जबकि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद से ट्रक, धान बेचने के 1.40 लाख रुपये और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हो गई। दोपहर बाद उसे पुलिस लाइन सभागार लाया गया, जहां एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी ने इसका राजफाश किया। बाद में उसे जेल भेज दिया गया।