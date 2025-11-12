Badaun News: 243 क्विंटल धान चोरी में खुलासा, ट्रक पर लगाया फर्जी नंबर; ड्राइवर गिरफ्तार पर मुख्य आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, बदायूं। म्याऊं की शिव दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी को धोखा देकर 243 क्विंटल धान ले जाना वाला ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। हालांकि उसका साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस ने उसके पास ट्रक, उसकी फर्जी नंबर प्लेट और 1.40 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया

पकड़ा गया ट्रक ड्राइवर सुहैल खान मूलरूप से मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के गांव तेवरखास का रहने वाला है। उसने बताया कि यह प्लान करीब एक साल पहले बनाया था और इस प्लान में उसने आंबेडकर नगर निवासी चंदन को भी शामिल किया था। दोनों की मुलाकात भी करीब एक साल पहले हुई थी। तब से दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट बनवाई थी और फिर वही नंबर प्लेट लगाकर म्याऊं की ट्रेडिंग कंपनी पर पहुंच गए थे।