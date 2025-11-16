Language
    जिया ने XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप स्पर्धाओं में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा की

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    जिया गर्व से XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगी। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद, वह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात है और वह राज्य को गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

    आयोजन का संचालन भारतीय पैरालंपिक समिति की देखरेख में पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। खि‍लाड़ी जिया ने XXV नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले स्पर्धाओं में टीम महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा की है। यह चैंपियनशिप 17 से 18 नवंबर 2025 तक जीएमसी बालयोगी एक्वाटिक सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन का संचालन भारतीय पैरालंपिक समिति की देखरेख में पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।

    जिया ने पिछले चार वर्षों में बेंगलुरू, उदयपुर, ग्वालियर और पंजिम में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 200 मीटर फ्रीस्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैम्पियनशिप के लिए चयन में महत्वपूर्ण माना जाएगा।

    हाल ही में, उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन कैटालिना चैनल की 34 किमी की दूरी 15 घंटे, 1 मिनट और 43 सेकंड में पार कर विश्व के पहले पैरा तैराक बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके अलावा, 28 जुलाई 2024 को उन्होंने इंग्लिश चैनल को 34 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे और 25 मिनट में सफलतापूर्वक पार किया, जिससे वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गईं। उल्लेखनीय है कि चैनल स्विमिंग के 150 साल के इतिहास में, जिया इस उपलब्धि को हासिल करने वाली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित पहली लड़की हैं।

    03 दिसंबर 2023 को, जिया राय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा विकलांगता पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबी) - 2022, उत्तर प्रदेश विकलांगता पुरस्कार - 2021, और डॉ. टेम्पल ग्रैंडिन अवार्ड (यूएसए) शामिल हैं।