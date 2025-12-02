बस की चपेट में आने से महिला की मौत, 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
आजमगढ़ में एक दुखद घटना में, जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव की लालमुनि देवी की बस से टकराकर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे अखिलेश यादव का काफिला भी बाधित हुआ। अखिलेश यादव ने तत्काल पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और चेक देने का वादा किया, जिसके बाद जाम खुला।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव की रहने वाली 50 वर्षीय महिला लालमुनि देवी की सरकारी बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।
लालमुनि देवी आजमगढ़-मऊ रोड पर हरैया चट्टी पर दवा लेने गई थी। बस की चपेट में आकर महिला की मौत होने पर स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया।
इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा विधायक स्व. सुधाकर सिंह के घर जा रहे थे। जाम के कारण वह करीब 40 मिनट तक हरैयाचट्टी के पास फंसे रहे।
मौके पर ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मृत महिला के पति जोखन को पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक लाख रुपये नगद की सहायता दी और एक लाख रुपये का चेक देने का भरोसा दिलाया।
इसके बाद ही जाम समाप्त हुआ। घटनास्थल मुबारकपुर थाना क्षेत्र का हरैयाचट्टी है और मऊ पुलिस महिला के शव को ऑटो से मऊ ले जाने का प्रयास करने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम करीब एक घंटे तक रहा।
