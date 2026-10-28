आजमगढ़ में ट्रेन से कटकर महिला और दो बच्चों की मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रानी की सराय रेलवे रेलवे हाल्ट पर बुधवार दोपहर ट्रेन से कटकर महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। तीनों की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जीआरपी प्रभारी तरुण शुक्ला ने बताया कि बुधवार दोपहर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आजमगढ़ से शाहगंज जा ही थी। रानी की सराय हाल्ट पर ट्रेन बीच वाली पटरी से गुजर रही थी। इसी दौरान महिला अपने तीन बच्चों के साथ ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे ट्रैक पर महिला और दो बच्चों के क्षत-विक्षत शव पड़े मिले।