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आजमगढ़ के न‍िजामाबाद थाने में दुष्‍कर्म की शिकायत दर्ज न होने से नाराज महिला ने थाना परिसर में खाया जहर

By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 12:39 PM (IST)

आजमगढ़ के निजामाबाद थाने में एक महिला ने अपनी बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज न होने पर विषाक्त पदार्थ ...और पढ़ें

आजमगढ़: दुष्कर्म की शिकायत दर्ज न होने पर महिला ने थाने में खाया जहर, हालत गंभीर।

आजमगढ़: दुष्कर्म की शिकायत दर्ज न होने पर महिला ने थाने में खाया जहर, हालत गंभीर।

HighLights

  1. निजामाबाद थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज नहीं हुई।

  2. नाराज महिला ने थाना परिसर में विषाक्त पदार्थ खाया।

  3. गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल में भर्ती।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। निजामाबाद थाना में सोमवार की रात पुत्री से दुष्कर्म के आरोपित के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची महिला ने शिकायत दर्ज न होने से नाराज होकर थाना परिसर में विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां से चिकित्सक ने गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में उसका उपचार चल रहा है। महिला ने पुलिस पर शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने आरोप लगाया कि गांव का एक युवक उसकी पुत्री से करीब छह माह से दुष्कर्म कर रहा था। इस दौरान पुत्री गर्भवती हो गई।

आरोप है कि युवक ने उसे दवा खिला दी, जिससे मृत बच्चे का जन्म हुआ। मामला आगे न बढ़े, इसके लिए गांव के कुछ लोगों की मौजूदगी में पुत्री की शादी के लिए रुपये देने की बात पर समझौता हुआ था। अब युवक के पिता रुपये देने से इन्कार कर रहे हैं। महिला के अनुसार, सोमवार की शाम वह युवक के खिलाफ तहरीर लेकर थाने पहुंची थी।

इसी दौरान युवक के स्वजन भी अपने लोगों के साथ थाना पहुंच गए। महिला का आरोप है कि वह पुलिस से शिकायत दर्ज करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि पुलिस के सामने ही युवक के स्वजन ने उसे अपशब्द कहे और पुलिसकर्मी मूकदर्शक बने रहे। इससे नाराज होकर महिला ने थाना परिसर में ही विषाक्त पदार्थ खा लिया।

कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने उसे नजदीकी सीएचसी पहुंचाया। गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डा. राघवेंद्र ने विषाक्त पदार्थ खाने की बात कहते हुए उपचार शुरू किया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।