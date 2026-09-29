आजमगढ़ में 25-25 हजार के इनामी दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तहबरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और 25-25 हजार रुपये के इनामी अंतरजनपदीय चोर गिरोह के दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी तहबरपुर भेजा गया। उनके कब्जे से दो तमंचे, तीन जिंदा व दो खोखा कारतूस तथा 15,250 रुपये नकद बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बरेली निवासी दिलशाद और शाहजहांपुर निवासी सोनू अली उर्फ असगर के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से फरार थे और इन पर एसएसपी ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार गिरोह के चार अन्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तक पूरे गिरोह के छह बदमाश पकड़े जा चुके हैं।