आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में गो-कशी में संलिप्त दो भाई गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गंभीरपुर पुलिस के साथ रविवार की देर रात गो-कशी में संलिप्त दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने खुद को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया।

पुलिस से उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी पर भर्ती कराया। मौके से ही घायल के साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान ग्राम लहबरिया सरसेना खालसा, थाना गम्भीरपुर निवासी जमील और सलमान के रूप में हुई है।