आजमगढ़ में दिनदहाड़े युवक को गोली मारकर दो हमलावर बाइक से हुए फरार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के असिलाई मोड़ के पास शनिवार को ढाबे की ओर पैदल जा रहे 18 वर्षीय युवक पर अपाचे बाइक सवार दो हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के हाथ और पैर में लगी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

वारदात के बाद दोनों हमलावर बाइक से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पकड़ी गांव निवासी 18 वर्षीय आर्यन उर्फ अर्पित यादव का गांव के बाईपास पर ढाबा है। शनिवार को करीब दो बजे वह पैदल ढाबे की ओर जा रहा था। असिलाई मोड़ के पास पहुंचते ही अपाचे बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और आर्यन को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने मुंह बांध रखा था।