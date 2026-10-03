आजमगढ़ से अंतरराष्ट्रीय काल कराने के दो आरोपित गिरफ्तार, तरीका जानकर उड़ जाएंगे होश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम नंबरों पर इंटरनेट कालिंग के जरिए टेलीकाम राजस्व में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपितों को सरायमीर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने शुक्रवार की रात संजरपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपितों के पास से 16 मोबाइल फोन, डेल कंपनी का लैपटाप, तीन खुले सिमकार्ड और 4690 रुपये बरामद हुए।

सीओ क्राइम कौस्तुभ ने बताया कि आरोपित अपने साथी के साथ मिलकर इंटरनेट कालिंग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय काल कराते थे और इससे मिलने वाली धनराशि को क्रिप्टो के माध्यम से आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार आरोपितों में निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर निवासी 41 वर्षीय मो. ताबिश और सरायमीर थाना क्षेत्र के खरेवां निवासी 28 वर्षीय सलीम अहमद शामिल हैं।

पुलिस ने दोनों को संजरपुर बाजार से करीब 200 मीटर आगे पोखरे के पास से पकड़ा। तलाशी में मोबाइल, लैपटाप, सिमकार्ड और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वे महाजनी टोला निवासी जीशान के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम नंबरों पर इंटरनेट कालिंग कराते थे। विभिन्न टोल फ्री नंबरों से काल जोड़कर उसे अधिक समय तक सक्रिय रखा जाता था।