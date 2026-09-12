जमुना गैंग के गैंग्सटर एक्ट के दो 25-25 हजार के इनामी गिरफ्तार, वाराणसी और भदोही तक फैला नेटवर्क

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तरवा थाना की पुलिस ने शनिवार को गैंग्सटर एक्ट के 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश जामवन्त यादव उर्फ जमुना गैंग के सदस्य हैं। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सुमित यादव निवासी झरिहंगपुर और प्रदुम्मन यादव निवासी मन्नीपुर, थाना कोईरौना, जनपद भदोही के रूप में हुई है।

दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तरवा एवं मेहनाजपुर सीमा पर नूरपुर भंवरपुर गांव के पास से सुबह करीब 9.35 पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि गैंग का आपराधिक नेटवर्क आजमगढ़ के साथ वाराणसी और भदोही तक फैला है। गैंग के दो अन्य सदस्यों जामवन्त यादव उर्फ जमुना व हीरालाल यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

एसओ ने बताया कि दोनों वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में दर्ज लूट के मुकदमे में वांछित थे। विवेचना में जामवन्त यादव उर्फ जमुना, सुमित यादव और प्रदुम्मन यादव के नाम सामने आए थे। दोनों की गिरफ्तारी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने छह सितंबर को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया था।



जामवन्त पर 32, हीरालाल पर चार मुकदमे : एसओ राजीव सिंह ने बताया कि गैंग के प्रमुख सदस्य जामवन्त यादव उर्फ जमुना के विरुद्ध लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंग्सटर एक्ट, अवैध असलहा और एनडीपीएस एक्ट समेत 32 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आजमगढ़ के विभिन्न थानों के साथ सैदपुर (गाजीपुर) और मिर्जामुराद (वाराणसी) के मुकदमे शामिल हैं।