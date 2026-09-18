जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बिलरियागंज पुलिस ने 23 किलो गांजा लेकर जा रहे दो महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बिलरियागंज थाना प्रभारी अतुल मिश्रा, उपनिरीक्षक राय और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ शुक्रवार को जैगहा बाजार में वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे।

मुखबिर से सूचना मिली की हारीपुर मोड़ की तरफ से दो महिलाएं और एक व्यक्ति दो ट्राली बैग लेकर पैदल गौरी पुलिया नहर की ओर जा रहे है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर तीनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। ट्राली बैग की तलाशी के दौरान 12 बंडल में कुल वजन 23.411 किलोग्राम आंका गया है।