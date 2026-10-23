आजमगढ़ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत, गोरखपुर जिले में थी तैनाती

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट के पास गुरुवार की रात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल बाजबहादुर निवासी 42 वर्षीय देवेश नारायण राय दो वर्ष से गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा के डीलिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त थे।

गुरुवार की शाम को वे बाइक से घर लौट रहे थे। गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट बाजार में यूनियन बैंक के पास पहुंचे थे कि पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में देवेश नारायण घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बाजार के लोगों ने आनन-फानन में उन्हें लाटघाट सीएचसी में भर्ती कराया।