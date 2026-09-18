जागरण संवाददाता, आजमगढ़। गंभीरपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने खुद को पुलिस का सीओ अधिकारी बताकर शराब का ठेका दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार कक्षा पांच तक पढ़े आरोपित ने डिप्टी एसपी की वर्दी पहनकर लोगों से वीडियो काल के जरिए संपर्क करता और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अपना प्रभाव जमाता था। आरोपित ने शराब का ठेका दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 3.20 लाख की मांग की और 90 हजार नगद ले लिए थे।

सिधारी थाना क्षेत्र के सादीसराय निवासी रविप्रकाश ने 17 सितंबर को गंभीरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि संजय नामक व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस का सीओ अधिकारी बताते हुए शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 3.20 लाख की मांग की। 30 अगस्त को उसने 90 हजार नगद ले लिए थे। शेष रकम दो सितंबर तक देने की बात कही गई थी।

पुलिस के अनुसार एक सितंबर को आरोपित ने पुलिस की वर्दी पहनकर मोबाइल फोन से वीडियो काल की। संदेह होने पर उसने आरोपित के बारे में जानकारी की तो उसके पुलिस अधिकारी नहीं होने का पता चला। इसके बाद गंभीरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।