Azamgarh: जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव का प्रपौत्र STF के हत्थे चढ़ा, 25 हजार का है इनामी

एसटीएफ के हत्थे चढ़ा ईनाम घोषित टाइगर

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज बताए गए हैं। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। पुलिस की निगाह से बचकर जरायम की दुनिया में सक्रिय अपराधियों की सुरागरशी में जुटी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने गुरुवार को 25 हजार इनाम घोषित अपराधी मृगांक यादव उर्फ टाइगर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सपा व‍िधायक रमाकांत यादव का प्रपौत्र है टाइगर पकड़े गए आरोपी के कब्जे से एसटीएफ टीम ने फोर्ड इंड‍िवर वाहन, 53900 रुपये, दो सेलफोन और रायफल का लाइसेंस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त इन दिनों जेल में बंद फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक रमाकांत यादव का प्रपौत्र है। 25 हजार है इनाम घोषि‍त बताते हैं कि इनाम घोषित और फरार चल रहे अपराधियों की टोह में लगी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को गुरुवार की सुबह सूचना मिली कि 25 हजार रुपये पुरस्कार घोषित अपराधी मृगांक यादव उर्फ टाइगर फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में बिलार मऊ से कटार जाने वाले मोड़ पर मौजूद है। एसटीएफ टीम तत्परता दिखाते हुए बताए गए स्थान पर पहुंची और ईनामी मृगांक यादव उर्फ टाइगर टीम के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज बताए गए हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

Edited By: Vinay Saxena