Azamgarh News: सरयू तट के 55 गांवों में लगाए जाएंगे विशेष पौधे, रामायण और रामचरितमानस में हैं इनका जिक्र

आजमगढ़ की तस्वीर अब बदलने वाली है। अब आजमगढ़ के सरयू तटीय गांवों को हरा-भरा करने की योजना भी तैयार की है। नदी तट के 55 गांवों में पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे कोई आम पौधे नहीं हैं बल्कि ये वो पौधे हैं जिनका जिक्र श्री राम से जुड़ी कहानियों में किया गया है। मतलब वे पौधे होंगे जिनका विवरण रामायण रामचरितमानस सहित राम कथा से संबंधित ग्रंथों में है।

सरयू तट के 55 गांवों में लगाए जाएंगे विशेष पौधे, रामायण और रामचरितमानस में हैं इनका जिक्र

Your browser does not support the audio element.