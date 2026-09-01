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आजमगढ़ में आरएसएस के कार्यक्रम में कुलपति के मुख्य वक्ता बनने पर सपा यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों में नोक-झोंक

By mohan pratap raoEdited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 04:23 PM (IST)

आजमगढ़ में आरएसएस के कार्यक्रम में कुलपति के मुख्य वक्ता बनने पर सपा यूथ ब्रिगेड ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ...और पढ़ें

HighLights

  1. कुलपति के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध।

  2. सपा यूथ ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस से झड़प।

  3. आजमगढ़ में सुरक्षा कड़ी, कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार के के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने को लेकर सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

हरिऔध कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जाने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुलपति गो-बैक के नारे भी लगाए गए। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता कुलपति के विरोध में नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक लिया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का-मुक्की करते हुए कार्यक्रम में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें कोतवाली ले जाया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को का कहना था कि कुलपति का आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होना उचित नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने कुलपति के विरोध में नारेबाजी की और कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।