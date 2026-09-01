आजमगढ़ में आरएसएस के कार्यक्रम में कुलपति के मुख्य वक्ता बनने पर सपा यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, पुलिस और छात्रों में नोक-झोंक

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार के के मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने को लेकर सपा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

हरिऔध कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जाने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुलपति गो-बैक के नारे भी लगाए गए। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता कुलपति के विरोध में नारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक लिया।