UP Politics: सपा ने साधा राजभर पर निशाना, कहा- 'ओमप्रकाश ने राजभर समाज के पीठ में छुरा भोका'

Politics उत्तर प्रदेश में राजनीतिक वार-पलटवार का दौर जारी है। ओमप्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होते ही राजनीतिक गलियारे में वार-पलटवार तेज हो गया है। अब समाजवादी पार्टी ने ओमप्रकाश राजभर पर निशान साधा। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजभर समाज के पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया। सपा ने कहा कि पिछड़ों की रक्षा सिर्फ सपा ही कर सकती है।

सपा ने साधा राजभर पर निशाना, कहा- 'ओमप्रकाश ने राजभर समाज के पीठ में छुरा भोका'

