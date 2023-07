पेशी के दौरान सपा विधायक ने न्यायालय से गुहार लगाई की जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं दिलवाई जाएं। यहां तक की उनके जूते भी उतरवा लिए गए हैं। विधायक रमाकांत यादव की पैरवी कर रहे रविंद्रनाथ यादव एडवोकेट ने बताया कि पेशी के समय ही एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने इस विषय में जेलर से पूछताछ की।

रमाकांत यादव को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। -फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जहरीली शराब कांड और कई अन्य मुकदमों में फतेहगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सपा विधायक रमाकांत यादव ने न्यायालय से गुहार लगाई की जेल में उन्हें बुनियादी सुविधाएं दिलवाई जाय, उसे वहां नहीं दी जा रही हैं। यहां तक की उनके जूते भी उतरवा लिए गए हैं। कोर्ट ने व‍िधायक को ल‍िखि‍त शि‍कायत विधायक रमाकांत यादव की पैरवी कर रहे रविंद्रनाथ यादव एडवोकेट ने बताया कि पेशी के समय ही एमपी एमएलए कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने इस विषय में जेलर से पूछताछ की। आदेश दिया कि विधायक को जेल मैनुअल के अनुसार सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। विधायक को लिखित शिकायत भी देने को कहा। तीन मुकदमों में चल रही गवाही की प्रक्रिया बीते वर्ष 21 फरवरी 2022 में अहरौला के माहुल और फूलपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा फरवरी 1998 में लोकसभा चुनाव के समय अंबारी चौक पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय में पेशी हुई। तीनों मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को किसी गवाह के उपस्थित न होने पर अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई नियत कर दी। उधर, पवई थाना क्षेत्र में शांतिभंग और चक्का जाम के 17 साल पुराने मुकदमे में सपा विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअल पेशी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। अदालत ने इस मुकदमे में छह जुलाई की तिथि नियत की है।

Edited By: Vinay Saxena