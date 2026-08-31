मुंबई में फैशन शो में दिखाई जाएगी आजमगढ़ के मेजवां पर बनी लघु फिल्म, शबाना आजमी ने बताई रूपरेखा

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शायर व फिल्म गीतकार कैफी आजमी का पैतृक गांव फूलपुर का मेजवां। सुबह के 10 बज रहे थे और मेजवां के अलावा आस-पास के ग्रामीण एकत्र थे। कैमरा, लाइट, एक्शन और कट की आवाज सुन ग्रामीण समझ रहे थे कि किसी फिल्म की शूटिंग हाे रही है।

मेजवां वेलफेयर सोसाइटी के कराए गए कार्यों पर बन रही लघु फिल्म (डाक्यूमेंटी) को खुद निर्देशित कर रही हैं कैफी आजमी की पुत्री फिल्म अभिनेत्री व पूर्व राज्य सभा सदस्य शबाना आजमी। मुंबई से शूटिंग करने आई टीम के कोरियोग्राफर व अन्य सहयोगियों को एक चारपाई पर बैठाकर निर्देशित कर रहीं थीं। काफी देर तक चली शूटिंग अगले दिन के लिए पैकअप कर दी गई। उसके बाद फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी संस्था से जुड़े अन्य कार्यों व गांव के विकास की जानकारी लेने लगीं।

मेजवां वेलफेयर सोसाइटी के डिप्टी मैनेजर मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि 26 सितंबर को मुंबई में मेजवां वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से फैशन शो का आयाेजन प्रस्तावित है। जिसमें मेजवां वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कराए गए कार्यों पर बनी लघु फिल्म को दिखाया जाएगा।

जिसमें चिकनकारी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अतिरिक्त कैफी आजमी बालिका इंटर कालेज, प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के अतिरिक्त सड़क, बिजली आदि की व्यवस्था शामिल है। सोसाइटी के संचालित सामाजिक कार्यों और ग्रामीणों के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी शामिल किया जा रहा है। शूटिंग एक सितंबर तक चलेगी। लघु फिल्म का शेष कार्य मुंबई में होगा।



फिल्म अभिनेत्री दो सितंबर तक रहेंगी मेजवां

फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य 29 अगस्त को पैतृक गांव मेजवां पहुंची हैं। तीन सितंबर को टीम के साथ मुंबई वापस चली जाएंगी। इस दौरान लघु फिल्म की शूटिंग के अतिरिक्त गांव में होने वाले विकास कार्यों पर भी विशेष ध्यान दे रहीं हैं। साफ-सफाई, जलजमाव, उन्होंने बिजली और पानी की व्यवस्था का जायजा लिया।