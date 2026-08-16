आजमगढ़ में मतांतरण के आरोप में पादरी समेत कई हिरासत में, पूछताछ में जुटी पुलिस
आजमगढ़ के नरहन खास गांव में मतांतरण के आरोप में पादरी सोनू कुमार सहित कई महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जहां झाड़-फूंक के नाम पर प्रलोभन देकर लोगों को मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था।
HighLights
आजमगढ़ में मतांतरण के आरोप में पादरी हिरासत में।
झाड़-फूंक के नाम पर लोगों को प्रलोभन देने का आरोप।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में हुई झड़प।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन खास गांव में रविवार को मतांतरण के आरोप में पुलिस ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी पादरी सोनू कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और तीन पुरुषों को हिरासत में लिया है।
पुलिस सभी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में झाड़-फूंक और पूजा-पाठ के नाम पर लोगों को एकत्र कर उन्हें प्रलोभन देते हुए मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर 100 से अधिक महिला-पुरुषों के मौजूद होने की बात कही जा रही है।
सूचना मिलते ही 50 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से बजरंगदल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए पादरी समेत अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया।
हिरासत में ली गई महिलाओं में कई मऊ समेत अन्य जिलों की निवासी बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।