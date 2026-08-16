जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नरहन खास गांव में रविवार को मतांतरण के आरोप में पुलिस ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना निवासी पादरी सोनू कुमार समेत आधा दर्जन से अधिक महिलाओं और तीन पुरुषों को हिरासत में लिया है।

पुलिस सभी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में झाड़-फूंक और पूजा-पाठ के नाम पर लोगों को एकत्र कर उन्हें प्रलोभन देते हुए मतांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर 100 से अधिक महिला-पुरुषों के मौजूद होने की बात कही जा रही है।

सूचना मिलते ही 50 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों से बजरंगदल के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए पादरी समेत अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया।