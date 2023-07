कैलेश्वरनाथ मंदिर की मान्यता है कि यहां स्थित शिवलिंग अतरौलिया बाजार जब नहीं बसा था तभी का है। शिवलिंग के बारे में किंवदंती है कि मुगल व अंग्रेजी हुकूमत थी। अतरौलिया नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी गुरु प्रसाद जायसवाल का यह फार्म हाउस था। उसी के निर्माण के समय काले रंग का शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ तो गुरु प्रसाद ने शिवाला बनवा दिया।

आजमगढ़, जागरण टीम। अतरौलिया क्षेत्र में सावन को लेकर शिवालयों में काफी उत्साह है। शिव मंदिरों की रंगाई-पोताई व सजावट के साथ विद्युत झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। सावन भर भगवान शिव के भोग के लिए विशेष पकवान की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर का इतिहास कैलेश्वरनाथ मंदिर की मान्यता है कि यहां स्थित शिवलिंग अतरौलिया बाजार जब नहीं बसा था, तभी का है। शिवलिंग के बारे में किंवदंती है कि मुगल व अंग्रेजी हुकूमत थी। अतरौलिया नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी गुरु प्रसाद जायसवाल का यह फार्म हाउस था। उसी के निर्माण के समय काले रंग का शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ तो गुरु प्रसाद ने शिवाला बनवा दिया। बाद में इनकी महिमा से खिन्न होकर अंग्रेज इसे उखाड़ना चाहते थे, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी शिवलिंग का कुछकर नहीं सके। अंगेजों के शिवलिंग पर चलाए गए फावड़े का निशान आज भी मौजूद है। मान्यता के अनुसार, आज भी यह शिवलिंग खुले आसमान के नीचे विराजमान है। शिवलिंग कमरे में कैद नहीं किया जा सकता। मंदिर की विशेषता सावन माह में यहां भारी भीड़ उमड़ती है। सैकड़ों लोग भगवन शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं। विशेषता है कि यहां कभी गाय के अलावा कोई दूसरा पशु नहीं पाला जाएगा। मंदिर से जुड़े साधु संयासी भिक्षाटन नहीं कर सकते। जिस वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग विद्यमान है, उसे कोई काट नहीं सकता। ऐसा यहां भगवान शिव का श्राप है। सैकड़ों लोग शिव में रमी लगाते है। इस सब के लिए बैठने व पूजा के स्थान को निर्धारित है Ambedkar Nagar: 19 साल बाद बना संयोग, आठ सोमवार का सावन; शिवबाबा धाम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ महंत दिलीप दास ने कहा, ‘‘यह मंदिर क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक हैं। यहां सभी भक्तजनों की मनोकामना पूरी होती है। यह ऐसे शिवलिंग विराजमान है जिनको ऊपर से ढका नहीं जा सकता। यह स्थापित नहीं बल्कि झारखंडी शिवलिंग है, जिनकी महिमा से यहां का भंडार कभी खली नहीं रहता। साधक सागर सोनी ने कहा, ''यह प्राचीन शिव मंदिर पूरे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। पूरे नगर के लोगों की इससे विशेष श्रद्धा जुड़ी है। आज भी सच व झूठ का फैसला यहां के शिवलिंग के समक्ष होता है।''

