Azamgarh News: 24 घंटे में 30 सेमी बढ़ा सरयू का जलस्तर, बढ़ गई लोगों के दिलों की धड़कन

आजमगढ़ में भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सगड़ी तहसील के देवारा में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।

24 घंटे में 30 सेमी बढ़ा सरयू का जलस्तर, बढ़ गई लोगों के दिलों की धड़कन

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते जलस्तर के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आजमगढ़ में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रुक- रुक कर हो रही बारिश और और छोड़े जा रहे जल की वजह से नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। सगड़ी तहसील के देवारा में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य गेज स्थल बदरहुआ नाले पर नदी का जलस्तर गुरुवार को खतरा बिंदु 71.68 मीटर के नीचे 69.52 मीटर पर दर्ज किया गया था। जबकि 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर वृद्धि के साथ जलस्तर 69.82 मीटर पर रिकॉर्ड किया गया। जलस्तर बढ़ने के साथ ही गागेपुर, मठिया, उर्दिहा के बाद अब सहबदिया गांव के पास खेती योग्य भूमि धारा में विलीन हो रही है। महुला गढ़वल बांध (एमजी बांध) के तटवर्ती गांवों के लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। पिछले साल आई बाढ़ में समा गए थे घर पिछले वर्ष आई बाढ़ में लोगों के पक्के मकान नदी में समा गए थे। बाढ़ ऐसी थी लोगों को अपना आशियाने छोड़ आश्रय स्थलों में रहने को मजबूर होना पड़ा था। कई लोगों के घर नदी में डूब गए थे। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए महुला गड़बल बंधे पर 10 बाढ़ चौकियों बनाई गई है। बाढ़ आने से पूर्व ही प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।

Edited By: Swati Singh