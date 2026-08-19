जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरयू नदी ज‍िले में खतरा बिंदु से ऊपर बहने लगी है। सरयू नदी का जलस्‍तर 24 घंटे में 32 सेंटीमीटर बढ़ने के साथ ही नदी का पानी अब तटवर्ती इलाकों में फैलने लगा है। इसकी वजह से खेती किसानी के ल‍िए भी चुनौती की स्‍थ‍ित‍ि आ गई है।

सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर प्रति घंटा एक सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ा है। डिघिया नाले पर भी नदी का जलस्तर 29 सेंटीमीटर का बढ़ाव दर्ज किया गया है।

मंगलवार को सुबह आठ बजे मुख्य माप स्थल बदरहुआ नाले पर नदी का जलस्तर 71.42 मीटर था। मंगलवार को 32 सेंटीमीटर बढ़ाव के साथ यह 71.74 मीटर दर्ज किया गया। बदरहुआ नाले पर खतरा बिंदु 71.68 मीटर है, जबकि नदी अभी 6 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

डिघिया नाले पर सोमवार को नदी का जलस्तर 70.81 मीटर था, जो बुधवार को 29 सेंटीमीटर बढ़कर 71.10 मीटर दर्ज किया गया। इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों को नदी के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

जलस्तर में वृद्धि के कारण किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि बाढ़ से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों में पानी भरने से बचें और आवश्यक कदम उठाएं।