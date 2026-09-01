आजमगढ़ में 11 सेमी बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, नाव पर साइकिल लादकर स्कूल जा रही छात्राएं

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरयू नदी के जलस्तर में मंगलवार को 11 सेमी की वृद्धि दर्ज की गई। जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है। संपर्क मार्गों पर पानी लगने के कारण प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए पांच नाव को लगवा दिया है।

सोनौरा-जमुआरी मार्ग पर नाव चलने से सोनौरा गांव की बेटियां साइकिल का नाव पर लादकर नदी के दूसरे छोर पर पहुंच रही हैं और वहां पर साइकिल को उतारने के बाद करीब दो किलोमीटर राजेंद्र प्रसाद इंटर कालेज रानेपुर नई बस्ती रौनापार में पढ़ाई करने के लिए पहुंच रही हैं। रौनापार प्रतिनिधि के अनुसार मुख्य माप स्थल बदरहुआ नाले पर सोमवार की सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 71.03 मीटर था।

मंगलवार की सुबह आठ बजे 11 सेमी बढ़त के साथ 71.14 मीटर दर्ज किया गया। खतरा बिंदु 71.68 मीटर से 54 सेमी नीचे 71.14 सेमी नीचे नदी का जलस्तर है। संपर्क मार्गों पर पानी लगने के कारण ग्रामीणों को आवागमन करने के लिए नाव के सहारे आना-जाना पड़ रहा है।