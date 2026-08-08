जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पूर्वांचल मे सरयू का जलस्‍तर सबसे पहले आजमगढ़ में खतरा ब‍िंंदु को पार किया है। सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से न‍िचले इलाकों के खेत जलमग्‍न होने लगे हैं। यही रुख बना रहा तो पशुओं को हरे चारे का अकाल भी होने लगेगा।

शनिवार की सुबह आठ बजे डिघिया नाले पर नदी का जलस्तर लाल निशान 70.40 मीटर से‌ 17 सेंटीमीटर ऊपर 70.57 मीटर रिकार्ड किया गया। बदरहुआ नाले पर खतरा बिंदु 71.68 मीटर से नीचे 42 सेंटीमीटर नदी का जलस्तर रिकार्ड किया गया। जलस्तर बढ़ने से कटान कम हो गई है। हालांक‍ि च‍िंंता नदी के लगातार जलस्‍तर में इजाफे को लेकर बनी हुई है।

वहीं मऊ में नदी का जलस्तर शुक्रवार को 69.55 मीटर पर था। शनिवार को बढ़कर 69.70 पर पहुंच गया। शनिवार को 15 सेमी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। खतरा बिंदु 60.90 मीटर पर है। नदी खतरा बिंदु से मात्र 20 सेमी नीचे बह रही है। माना जा रहा है क‍ि अगले दो द‍िनों में यहां भी जलस्‍तर खतरा ब‍िंंदु के पार हो जाएगा।