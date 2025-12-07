Language
    पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई बाइक, एक युवक की दर्दनाक मौत और दो घायल

    By Shashikant Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बाइक डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तेज गति और लापरवाही के कारण हुई ...और पढ़ें

    पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से बाइक टकराने से युवक की मौत।

    जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। अहरौला थाना अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के स्टोन 211 पर रविवार को बाइक के डिवाइडर से टकराने से एक युवक की मौत हो गई तथा बाइक पर बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें के मौत हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजवाने के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।इस भीषण हादसे से अहरौला कस्बे में कोहराम मच गया।

    अहरौला कस्बा निवासी आतिफ (22) पुत्र कमालुद्दीन, प्रियांशु (21) पुत्र नखडू और ऋषभ (21) पुत्र घनश्याम एक ही बाइक से आदमगढ़ से शादी समारोह में शामिल हो कर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते घर के लिए लौट रहे थे।

    बाइक आतिफ चला रहा था। जैसे ही इनकी बाइक स्टोन 211 पर पूरब पट्टी गांव के पास पहुंची अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।जिसमे आतिफ का सिर डिवाइडर से टकरा गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में पीछे बैठे प्रियांशु और ऋषभ एक्सप्रेस वे के नीचे खाई में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

    इस भीषण हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों के साथ ही साथ अहरौला थानाध्यक्ष अमित मिश्र भी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मृतक आतिफ के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। उसके बाद ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल भेजवाया जहां उनका इलाज चल रहा और हालत चिंताजनक बनी हुई है।

    मृतक आतिफ चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था और वह शादी विवाह आदि समारोहों में जयमाल डेकोरेटर का काम करता था।