जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फर्जी दस्तावेज के आधार पर अलग-अलग नाम और जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में कोतवाली पुलिस आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मनोज सरोज उर्फ सनोज पासवान निवासी उकरौड़ा, थाना कोतवाली के रूप में हुई है।

कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपित ने मनोज सरोज के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वर्ष 2023 में पूर्व पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर सनोज पासवान के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाया। दोनों पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित थी।