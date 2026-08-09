प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे को सिक्स लेन बनाने की तैयारी, जौनपुर से मुहम्मदपुर तक सर्वे शुरू

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रयागराज-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-128-ए) के चौड़ीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जौनपुर से मुहम्मदपुर तक फोरलेन मार्ग को सिक्स लेन में परिवर्तित करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है।

भोपाल की एक निजी एजेंसी की सर्वे टीम सड़क का प्रारंभिक सर्वे और नक्शा तैयार करने का कार्य कर रही है। एजेंसी के प्रतिनिधि पुष्पेंद्र बैरागी के नेतृत्व में टीम जैतीपुर क्षेत्र के पास सर्वे कर रही है। सर्वे के आधार पर सिक्स लेन का प्रस्तावित नक्शा तैयार किया जाएगा।

सर्वे का कार्य जौनपुर से मुहम्मदपुर तक किया जा रहा है। जिसमें जिवली, बरदह, ठेकमा, भीरा, गंभीरपुर, कोटिला सहित कई कस्बे और बाजार शामिल हैं। सर्वे टीम के कर्मचारियों ने हाईवे किनारे रहने वाले मकान मालिक और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की तैयारी करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि चौड़ीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर नियमानुसार संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे।