जागरण संवाददाता, आजमगढ़। स‍िहरन, कंपकंपी और संदेह की दुनि‍या और बर्बरता, हत्‍या और आपराध‍िक ताने-बाने की दुन‍िया के दस्‍यु सम्राटों और दस्‍यु सुंंदर‍ियों फूलन देवी, लवली पांडेय, सीमा पर‍िहार, कुसमा और सरला की कहान‍ियां लोगों को रोमांच‍ित करती रही हैं। इन्‍हीं के बीच न‍िर्भय गुर्जर जैसे बर्बर ग‍िरोह के हत्‍थे दस‍ियों बरस पहले एक 13 साल की लड़की चढ़ गई, नाम था 'नीलम गुप्‍ता'।

पढ़ने ल‍िखने में होश‍ियार और दस्‍यु ग‍िरोहों के ल‍िए रेकी करने वालों के न‍ि‍गाह में एक अवसर नीलम में द‍िखा और एक द‍िन स्‍कूल की डगर नापते वह अपह्रत हो गई। जब होश आया तो डकैत न‍िर्भय गुर्जर के ग‍िरोह में खुद को फंसा पाया।

ग‍िरोह में रहने के दौरान भागने की कभी सजा पाई तो कभी जबरन सरगना संग ब्‍याह का दंश झेलती नीलम अब सोशल मीड‍िया पर अपनी कही अनकही कहान‍ियों के जर‍िए सामने आईं तो दुन‍िया स‍िहरन और कंपकंपी के दौर की दास्‍तान उनके रील्‍स के ज‍र‍िए देख रहा है।

बीहड़ में मौजूद सरला जाटव के साथ नीलम गुप्‍ता। (फाइल फोटो)

दैन‍िक जागरण की टीम उनके आजमगढ़ स्‍थ‍ित आवास पहुंची तो वह एक सामान्‍य मह‍िला की तरह सुहाग‍िन के रूप में नजर आईं। वह अब अपनी लोकप्र‍ियता और पुराने दौर के वारदातों की कहान‍ियां सुनाकर लोगों को बदलते दौर और हालातों से अपनी पोस्‍ट से बखूबी रूबरू करा रही हैं। जागरण से बातचीत के दौरान उन्‍होंने अपने पुराने दौर को याद क‍िया और उस नर्क की ज‍िंदगी के पन्‍ने पलटे तो वह भावुक भी हो गईं।

यमुना चंबल के बीहड़ों में बसे अमावता, छीतापुर, बीजलपुर, गौहानी कला, गौहानी खुर्द, अजीतमल, भरेह से न‍िकली एक दास्‍तान अब आजमगढ़ जि‍ले के चक्रपानपुर में जीवंत दस्‍तावेज नीलम गुप्‍ता के रूप में मौजूद हैं और अब हथ‍ियारों और वारदातों के ल‍िए नहीं बल्‍क‍ि पार‍िवार‍िक जीवन के साथ अपने पुराने दौर की बर्बर दस्‍युओं की कहान‍ियां सुनाती नीलम काफी सहज हो चुकी हैं।

किशोरवय में नीलम गुप्‍ता को डकैत न‍िर्भय गुर्जर के ग‍िरोह ने बीहड़ में पहुंचा द‍िया था। (फाइल फोटो)

उन्‍होंने जागरण को बताया क‍ि निर्भय सिंह गुर्जर गैंग के साथियों ने वर्ष 2003 में 12 वर्ष की उम्र में जब उनका अपहरण किया तो वह कक्षा पांच की छात्रा थीं। करीब एक वर्ष तक बीहड़ में बंदूक धारियों के साए में नीलम ने जिंदगी गुजारी। मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और गैंग के सदस्यों के अत्याचार का विरोध करती रहीं। ग‍िरोह से अलग होकर जेल की सजा भी काटी और फ‍िर नीलम के इसी साहस, संघर्ष और जुझारूपन से प्रभावित होकर मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी शिवशंकर सोनी ने 23 नवंबर 2018 को अपनी मर्जी से नीलम से विवाह कर लिया।

शिवशंकर सोनी की चक्रपानपुर बाजार में सोने-चांदी के आभूषण की दुकान है। विवाह के बाद दोनों कई वर्षों तक चक्रपानपुर के समीप जलालपुर स्थित अपने आवास पर रहे। वर्तमान में आजमगढ़ शहर के चौक क्षेत्र में पत्नी नीलम और साढ़े चार वर्ष की बेटी शिवांशी के साथ रहते हैं। शिवशंकर कहते हैं कि नीलम ने जिस तरह विषम परिस्थितियों का सामना किया, वह उनके लिए गर्व की बात है।

नीलम गुप्‍ता ग‍िरोह में रहे श्‍याम जाटव के साथ भाग न‍िकलने में सफल रहीं। (फाइल फोटो)

औरैया जिले के ब‍िधूना कस्बे की रहने वाली नीलम गुप्ता सात भाई-बहनों में छठवें नंबर पर थीं। वर्ष 2003 में 12 वर्ष की उम्र में रास्ता बताने के दौरान हुए अपहरण के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। करीब एक वर्ष तक वह बीहड़ में गैंग के बीच रहीं। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों ने नीलम को अंदर तक झकझोर दिया। नीलम ने बताया कि वह कई बार खुद वहां से भागने का प्रयास कर चुकी थीं, दो अन्य लोगों को भी गैंग के चंगुल से निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

मंदिर में जबरन किया विवाह 26 जनवरी 2004 को निर्भय गुर्जर ने इटावा के जाहरपुर गांव स्थित मंदिर में नीलम से जबरन विवाह कर लिया। इसके बाद भी नीलम ने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। कुछ समय बाद वह निर्भय गुर्जर के दत्तक पुत्र बताए जाने वाले श्याम जाटव के साथ बीहड़ से निकलने में सफल रहीं। इसके बाद 31 जुलाई 2004 को उन्होंने इटावा की एंटी डकैती कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। नीलम के इस कदम से नाराज निर्भय गुर्जर ने उनकी हत्या के लिए 21 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया था।

कुछ पुराने साक्षात्‍कार में वह हाथों में हथि‍यार ल‍िए न‍िर्भय गुर्जर के बगल नजर आती हैं। (फाइल फोटो)

श्याम के साथ बीहड़ से निकलने में मिली मदद नीलम ने बताया कि श्याम जाटव को बीहड़ के रास्तों की अच्छी जानकारी थी, जबकि उन्हें गांव और वहां के जीवन की जानकारी थी। दोनों की यही समझ बीहड़ से निकलने में मददगार बनी। दोनों ने मौका देखकर गैंग से दूरी बना ली और बाहर निकलने में सफल रहे। इसके बाद नीलम का करीब 12 वर्ष का समय जेल में बीता। जेल में रहते हुए तत्कालीन जेलर हर्षिता मिश्रा के प्रयास से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। हर्षिता मिश्रा ने ही नीलम के परिवार से संपर्क कराने और कानूनी प्रक्रिया में मदद करने में सहयोग किया। वर्ष 2016 में नीलम जेल से बाहर आईं।

परिवार ने नहीं अपनाया, लखनऊ में शुरू किया नया संघर्ष जेल से बाहर आने के बाद नीलम करीब दो वर्ष तक लखनऊ में रहीं। इस दौरान रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करने के साथ राजनीति में भी सक्रिय होने का प्रयास किया। वर्ष 2018 में उनकी मुलाकात शिवशंकर सोनी से हुई। बातचीत और परिचय धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गया।

नीलम के अतीत के बारे में जानने के बाद भी शिवशंकर उनके संघर्ष और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने सामाजिक सोच और परिस्थितियों की परवाह किए बिना नीलम को जीवनसाथी बनाने का निर्णय लिया। दोनों ने 23 नवंबर 2018 को अपनी मर्जी से विवाह कर लिया।

न‍िर्भय गुर्जर और श्‍याम जाटव के बीच हथ‍ियार ल‍िए बैठीं नीलम गुप्‍ता। (फाइल फोटो)

हर्षिता मिश्रा को मां की तरह मानती हैं नीलम जेल में बिताए दिनों को याद करते हुए नीलम आज भी तत्कालीन जेलर हर्षिता मिश्रा को नहीं भूलतीं। उनका कहना है कि हर्षिता ने मुश्किल दौर में मां की तरह उनका साथ दिया और पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर्षिता ने उनके भाई प्रदीप गुप्ता के साथ परिवार से मिलाने के साथ कानूनी प्रक्रिया में भी विशेष ‌सहयोग किया।