मुख्तार के शूटर ने रची थी लूटकांड की साजिश, पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार; 25 हजार का था इनामी

मुख्तार के शूटर ने रची थी लूटकांड की साजिश, पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मेंहनगर (आजमगढ़) : रोडवेज स्थित वी-मार्ट शापिंग माल के सामने गत तीन जुलाई को हुए 7.10 लाख के लूटकांड के मुख्य साजिशकर्ता व मुख्तार गैंग के शूटर चंद्रजीत यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मेंहनगर के मुहम्मदपुर-नियामतपुर लिंक मार्ग पर स्थित ईंट-भट्ठे के पास रविवार की सुबह हुई मुठभेड़ में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर 25 हजार इनाम घोषित है। उसके पास से लूट के 45,200 रुपये, तमंचा, कारतूस, बाइक व मोबाइल बरामद हुआ है। वह मेंहनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। लूट में शामिल पांच बदमाश गिरफ्तार लूट में शामिल पांच बदमाश और दो मददगार सहित सात लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक बदमाश की तलाश है। एएसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर व उनकी संपत्ति जब्त की कार्रवाई की जाएगी। गत तीन जुलाई को गोरखपुर के रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत प्रमोद कुमार से बाइक सवार बदमाशों ने रोडवेज स्थित वी-मार्ट शापिंग माल के सामने 7.10 लाख से भरा बैग लूट लिया था। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित की गईं थी। एसपी अनुराग आर्य ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था।

Edited By: Abhishek Pandey