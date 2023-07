तरवां थाना क्षेत्र के ऐरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को हुए मजदूर हत्याकांड से संबंधित मामले में अक्टूबर 2020 में मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्तार के पंजाब के रोपड़ जेल में होने के कारण लगभग छह महीने बाद अप्रैल 2021 में बांदा जेल में आया। तब इस मुकदमे में मुख्तार को न्यायिक हिरासत में लिया गया।

बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। - फाइल फोटो

