मह‍िला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

सगड़ी (आजमगढ़), संवाद सहयोगी। जीयनपुर कोतवाली के सुंदर सराय बल्लो गांव निवासी 32 वर्षीय बृजवासी मौर्या की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह बेड पर मृत पड़ी मिली। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्‍या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। भाई ने लगाया हत्‍या का आरोप बृजवासी की शादी लगभग 20 वर्ष पहले जोगियाबीर निवासी जयप्रकाश मौर्य से हुई थी। मृतका के भाई देवकुमार मौर्य ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई है। उधर, स्वजन और ग्रामीणों के मुताबिक, मृतका का दमा का इलाज चल रहा था। बृजवासी का बड़ा पुत्र अजय मौर्य 16 और दो पुत्रियां नंदिनी व रागिनी छोटी हैं। पुल‍िस ने क्‍या कहा? इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि मृतका के शरीर पर कोई चोट न ही गले पर कोई निशान है। बावजूद इसके शव को पोस्टमार्टम के ल‍िए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

