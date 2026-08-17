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आजमगढ़ की युवती के अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने का आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:04 PM (IST)

आजमगढ़ की एक युवती के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के आरोपी प्रमोद गोंड को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। युवती ने इन वीडियो के कारण आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ा।

आजमगढ़ अश्लील वीडियो मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी महाराष्ट्र से दबोचा गया।

आजमगढ़ अश्लील वीडियो मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी महाराष्ट्र से दबोचा गया।

HighLights

  1. आजमगढ़ युवती के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने का मामला।

  2. मुख्य आरोपी प्रमोद गोंड महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार।

  3. युवती की आत्महत्या के बाद पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती के अश्लील फोटो और वीडियो प्रसारित करने के मामले के आरोपित को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि युवती के पिता ने 13 जुलाई को रौनापार थाने में तहरीर दी थी।

दी गई तहरीर में बताया गया था कि प्रमोद गोंड ने उनकी 23 वर्षीय बेटी से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए। बाद में फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर युवती पर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि बाद में उसने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो प्रसारित कर दिए।

इससे आहत होकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 13 जुलाई को प्रमोद गोंड के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान आरोपित के गिरफ्तारी को पुलिस ने साइबर सेल की तकनीकी टीम की मदद से मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की।

जिसके आधार पर रौनापार पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोइसर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपित को पकड़ने के बाद, ट्रांजिट रिमांड पर उसे आजमगढ़ लेकर आए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया।