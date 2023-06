पूर्वांचल में आजमगढ़ ही सपा का अभेद्य गढ़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर में भी जिले की सभी दस सीटों पर सपा को ही जीत मिली। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन में देरी से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और सीट भाजपा की झोली में चली गई। अब पार्टी बैठक कर रही इस सीट पर अपना कब्जा वापस चाह रही है।

अखिलेश या शिवपाल, आजमगढ़ से कौन लड़ेगा 2024 का चुनाव; पार्टी के नेताओं ने सुझाया फार्मूला, अक्षय की भी अटकलें

सर्वेश मिश्र, आजमगढ़ : पूर्वांचल में आजमगढ़ ही सपा का अभेद्य गढ़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर में भी जिले की सभी दस सीटों पर सपा को ही जीत मिली। सपा के संस्थापक रहे स्व. मुलायम सिंह इसीलिए कहा करते थे कि मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन में देरी से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और सीट भाजपा की झोली में चली गई। बहरहाल, अब अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सपा का ही बनकर रहे, इसे लेकर हर स्तर पर व्यूह रचना अभी से की जाने लगी है। लखनऊ में हुई सपा की मैराथन बैठक लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों, विधायकों व पुराने कार्यकर्ताओं के साथ करीब चार घंटे की मैराथन बैठक की। सभी ने अखिलेश से आग्रह किया कि वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। हालांकि अखिलेश ने इस बात को हंसकर टाल दिया। बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि यह कहा गया कि यदि अखिलेश चुनाव न लड़ें तो शिवपाल को टिकट दिया जाए। कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। आमजगढ़ से जाना था 50 को, पहुंचे 175 26 जून को आजमगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रस्तावित थी। उसे स्थगित करते हुए मंथन-चिंतन के लिए वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया था। पहले 50 लोगों को जाना था, बाद में यह संख्या 175 तक पहुंच गई। यह बन रहीं परिस्थितियां अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का वादा वहां के लोगों से कर रखा है। ऐसे में आजमगढ़ से उनके चुनाव लड़ने पर थोड़ा संशय है। उधर, पिछली बार प्रसपा से फिरोजाबाद से चुनाव लड़ चुके शिवपाल यादव का इस बार वहां से चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वहां से अक्षय यादव मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। सबने आजमगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने विचार करने की बात कही है। इसके अलावा चुनाव को लेकर प्रबंधन, तैयारी, मजबूती और कमजोरी पर चर्चा हुई। - हवलदार यादव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, आजमगढ़।

