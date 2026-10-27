जागरण संवाददाता, माहुल (आजमगढ़)। पवई शिक्षा क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय गुमकोठी में मंगलवार को मध्याह्न भोजन की दाल में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन कर रहे बच्चों की थालियों में छिपकली दिखने की जानकारी होते ही अफरातफरी मच गई। ग्राम प्रधान ने स्वास्थ्य टीम बुलाकर बच्चों का परीक्षण कराया। सभी बच्चों के सुरक्षित मिलने पर विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली।

विद्यालय में 103 बच्चों का नामांकन है। मंगलवार को मीनू के अनुसार दाल-चावल बनाया गया था। आरोप है कि प्रधानाध्यापक के निरीक्षण के बिना ही बच्चों को भोजन परोस दिया गया। इसी दौरान एक बच्चे की थाली में दाल के अंदर छिपकली दिखाई दी। इसके बाद बच्चों ने भोजन करना बंद कर दिया। जानकारी होने पर शिक्षामित्र छगनलाल ने भोजन को हटवा दिया।