Azamgarh: STF ने अंतरप्रांतीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, पांच साल से चल रहा था फरार

आजमगढ़: गांजा तस्कर ज्ञानवेंद्र यादव उर्फ शैलेंद्र।

आजमगढ़, जागरण संवाददाता। स्पेशल टास्क फोर्स लखनऊ (एसटीएफ) ने शुक्रवार को आजमगढ-वाराणसी नेशनल हाईवे पर बिंद्रा बाजार के पास से अंतरप्रांतीय गांजा तस्कर अतरौलिया थाना के हैदरपुर खास निवासी ज्ञानेंद्र यादव उर्फ शैलेंद्र को गिरफ्तार किया है। उसके पास से माेबाइल, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड व एक हाजर पांच सौ रुपये बरामद हुए। वर्ष 2018 में गोरखपुर व वाराणसी में इसके साथी भारी मात्रा में गांजा के साथ पकड़े गए थे। उसी समय से यह फरार चल रहा था। तस्‍करों के खिलाफ जारी है कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के विरुद्ध एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। 28 नवंबर 2018 को वाराणसी में 270 किग्रा गांजा और एक जुलाई 2019 को गोरखपुर में 272 किग्रा गांजा बरामद किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञानवेंद्र यादव उर्फ शैलेंद्र का नाम आया था। दोनों प्रकरण में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुए थे। उसी समय से आरोपित फरार चल रहा था। एसटीएफ ने ज्ञानवेंद्र को क‍िया ग‍िरफ्तार निरीक्षक अरविंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने फरार चल रहे ज्ञानवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के जानमुरी रमेश एवं महेंद्र हंटल निवासी पुकली थाना पोटानागी, कोरापुट (ओडिसा) को वाराणसी के थाना कैंट नवीन मंडी स्थल पहडिया से 270 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। एक जुलाई 2019 को इसी गिरोह के अनवर हुसैन निवासी पुवकाल झार थाना हउली और जियाउल हक निवासी पुरा भराल थाना भवानीपुर जनपद वरपेटा आसाम को जनपद गोरखपुर के थाना गीडा गोरखपुर-लखनऊ रोड पर कालेश्वर मोड़ के पास से 272 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार किया था।

