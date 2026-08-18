जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पानी जैसी दाल और पानी आलू की सब्‍जी जैसी खबरें पढ़कर आपको श‍िक्षा व‍िभाग एक चुनौती लगता हो तो आपके ल‍िए आजमगढ़ ज‍ि‍ले का यह स्‍कूल एक नजीर हो सकता है। यहां बच्‍चों के ल‍िए भोजन बनाने वाले रसोइयों के हाथों में ग्‍लब्‍स और स‍िर ढकने के ल‍िए पालीबैग व एप्रन ही नहीं बल्‍क‍ि गाढ़ी दाल और ख‍िले ख‍िले चावल बच्‍चों के ल‍िए पोषण सुन‍िश्‍च‍ित करते हैं।

कम्पोजिट विद्यालय देवारा तुर्कचारा एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, यहां संसाधनों की पर्याप्त कमी है। अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जिसके कारण उन्हें सीखने के अवसर भी सीमित मिल पाते हैं। मगर स्‍कूल के श‍िक्षकों के प्रयास से उपलब्ध संसाधनों और अपने व्यक्तिगत सहयोग से बच्चों को अधिक से अधिक सीखने और उनको बेहतर अवसर प्रदान करने का अनोखा प्रयास हो रहा है।

यहां पर एमडीएम में स्वाद, स्वास्थ्य और स्वच्छता का तड़का लगता है। सरकारी विद्यालयों में खाना बनाने वाले रसोइए वहां पर नए कलेवर में आपको सहज द‍िख जाएंगे। सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाएँ दिन-ब-दिन बेहतर और व्यवस्थित होती जा रही हैं। इसी बदलाव की एक सुंदर तस्वीर सामने आई है जहां पर विद्यालय के रसोइए अब एप्रन, हेडकवर/कैप और साफ-सुथरी कार्य-वेशभूषा में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते नजर आ रहे हैं।

विद्यालय में बनने वाला भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वच्छता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखकर तैयार किया जाता है। विभागीय आदेशानुसार प्रतिदिन शिक्षकों को एमडीएम को चखना होता है, बच्चों के साथ-साथ शिक्षक भी विद्यालय का भोजन बड़े आनंद से खा रहे हैं। घर से भोजन लाने के बावजूद यहां के स्वादिष्ट भोजन को देखकर उसे चखने का मन श‍िक्षक बताते हैं क‍ि सहज ही हो जाता है।