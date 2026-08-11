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    महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में बोलीं राज्‍यपाल - 'डिग्री के साथ रोजगार का हुनर भी सीखें विद्यार्थी'

    By Saurabh Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 02:56 PM (IST)

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में कहा कि डिग्री हासिल करना शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि रोजगारपरक कौशल की शुरुआत है। उन्होंने ...और पढ़ें

    आजमगढ़ में राज्यपाल का आह्वान: डिग्री संग हुनर, रोजगार की कुंजी।

    आजमगढ़ में राज्यपाल का आह्वान: डिग्री संग हुनर, रोजगार की कुंजी।

    HighLights

    1. डिग्री के साथ रोजगारपरक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी करें विद्यार्थी।

    2. विश्वविद्यालय शिक्षा को उद्योग, स्टार्टअप और समाज से जोड़कर जीवनोपयोगी बनाएं।

    3. छात्राओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित में भागीदारी बढ़ाएं।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डिग्री हासिल करना शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि नई सीख की शुरुआत है। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ रोजगारपरक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी करने चाहिए, ताकि उनके पास डिग्री के साथ अतिरिक्त कौशल हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। विश्वविद्यालयों को शिक्षा को उद्योग, स्टार्टअप और समाज से जोड़कर जीवनोपयोगी बनाना होगा।

    महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षोत्सव में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के नाम से जुड़े महापुरुषों के जीवन और योगदान से विद्यार्थियों को जोड़ना जरूरी है। महाराजा सुहेलदेव के जीवन से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्वाभिमान, साहस, संगठन और जनकल्याण की प्रेरणा दी जाए।

    उन्होंने छात्राओं की उच्च शिक्षा में बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता जताई और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित जैसे क्षेत्रों में बेटियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। निर्माणाधीन छात्रावास में विज्ञान विषयों की छात्राओं के लिए सुविधा विकसित करने का सुझाव दिया।

    राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति, केंद्रीय पुस्तकालय और स्वास्थ्य केंद्र की सराहना करते हुए प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बनाए रखने को कहा। उन्होंने एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित कर विद्यार्थियों को नए रोजगार अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया।

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    उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने शिक्षा को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकाल दिया है। विद्यार्थी डिजिलाकर, स्वयं, दीक्षा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का उपयोग करें। युवाओं से नशामुक्त, अनुशासित जीवन अपनाने तथा दहेज, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता का वाहक बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं के कल से करें।