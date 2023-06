Azamgarh News: मतांतरण कराने के मामले में तीन महिलाओं सहित चार गिरफ्तार, आरोपियों में माता-पिता और बेटी शामिल

पुलिस ने विजय बहादुर उसकी बेटी पूनम बिंद पत्नी शीला व कुमकुम को गिरफ्तार कर लिया। विजय बहादुर घर पर रहकर खेती-क‍िसानी करता है। सप्ताह में दो दिन वह इस तरह के कार्यक्रम में संलिप्त रहता है। बेटी पूनम ही इस आयोजन की कर्ता-धर्ता है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया क‍ि टेंट आदि लगाकर प्रार्थना सभा के माध्यम से मत विशेष के खिलाफ बातें कही रही थीं।

पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी गांव में प्रार्थना सभा में शामिल लोग। जागरण

पवई (आजमगढ़), संवाद सूत्र। क्षेत्र के ढाका नरवारी गांव में प्रार्थना सभा के बहाने मतांतरण करा रही तीन महिलाओं सहित चार लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूछताछ कर रही है। हर रव‍िवार और बुधवार होता था आयोजन पुलिस को शिकायत मिली कि गांव में पूनम नाम की महिला लंबे समय से मत विशेष का प्रचार-प्रसार करती है। हर रविवार व बुधवार को वहां इस तरह का आयोजन कर लोगों को बरगलाया जाता है। गांव वालों की सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची तो वहां विजय बहादुर बिंद के घर के सामने टेंट लगाकर स्‍पीकर के माध्यम से मत विशेष के खिलाफ बातें कही जा रही थीं और दूसरा मत अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मौके पर करीब दो दर्जन लोग थे। पुलिस को देखते ही लोग वहां से भागने लगे। पुल‍िस ने क‍िया ग‍िरफ्तार पुलिस ने विजय बहादुर, उसकी बेटी पूनम बिंद, पत्नी शीला व कुमकुम को गिरफ्तार कर लिया। विजय बहादुर घर पर रहकर खेती-क‍िसानी करता है। सप्ताह में दो दिन वह इस तरह के कार्यक्रम में संलिप्त रहता है। बेटी पूनम ही इस आयोजन की कर्ता-धर्ता है। पुल‍िस कर रही मामले की जांच पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया क‍ि टेंट आदि लगाकर प्रार्थना सभा के माध्यम से मत विशेष के खिलाफ बातें कही रही थीं। इस मामले में तीन महिलाओं सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनसे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि इसमें और किन लोगों की संलिप्तता है और इसका सरगना कौन है।

