आजमगढ़ में स्वाइन फ्लू के चार मरीज मिले पाजीटिव, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आया

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिले में स्वाइन फ्लू के चार मरीज मिलने के बाद से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। लोगों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। इसके साथ ही राजकीय मेडिकल कालेज में बारह, जिला अस्पताल में पांच, सौ शैय्या अस्पताल लालगंज में सात, तरवां में तीन और अहरौला में चार बेड आरक्षित किए गए हैं।

जिनमें स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, उसमें दो शहर के एवं दो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हैं। इसमें तीन लोगों की रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं एक की पुष्टि मेदांता अस्पताल लखनऊ ने किया है। जिला सर्विलांस अधिकारी डा. मोहनलाल ने लखनऊ एवं वाराणसी स्थित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों का जनपद स्तर पर सत्यापन करा लिया है।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एनआर वर्मा ने बताया कि सत्यापित मामलों में एक वर्षीय बालिका, 36 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय पुरुष एवं 64 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इनकी निगरानी जिला सर्विलांस टीम द्वारा करायी जा रही है। कहा कि किसी को भी इसे लेकर लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी बहुत जरूरी है।

भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर मास्क अवश्य लगाएं।

बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता : बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने की बजाए तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सक से सलाह लें।

मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ी संख्या, चार बेड बढ़ाए गए स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद राजकीय मेडिकल कालेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी हैं। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर तीन केबिन में चार-चार बेड के हिसाब से कुल 12 बेड स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इमरजेंसी में बायरल बुखार के साथ अन्य बीमारियों के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार बेड बढ़ाए गए हैं। अभी तक तीस बेड ही इमरजेंसी में थे लेकिन अब 34 हो गए हैं।

लक्षण एवं बचाव के उपाय : मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डा. संजय कुमार यादव ने बताया कि स्वाइन फ्लू संक्रामक श्वसन रोग है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। तेज बुखार, हाथ-पैरों में तेज दर्द, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द और ठंड लगना इसके प्रमुख लक्षण हैं। कुछ मरीजों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी हो सकती है। हाथों को साबुन-पानी से बार-बार धोने के साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को खुले में न फेंकें। पर्याप्त आराम के साथ पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें।