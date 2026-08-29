Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

आजमगढ़ में फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी पहुंचीं पैतृक गांव मेजवां, फैशन शो की तैयारियों के लिए पहुंची टीम

By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:49 PM (IST)

फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी अपने पैतृक गांव मेजवां पहुंचीं, जहां बारिश के बीच महिलाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ...और पढ़ें

आजमगढ़ के मेजवां में शबाना आजमी का आगमन, फैशन शो की तैयारियां शुरू।

आजमगढ़ के मेजवां में शबाना आजमी का आगमन, फैशन शो की तैयारियां शुरू।

HighLights

  1. शबाना आजमी पैतृक गांव मेजवां में पहुंचीं।

  2. महिलाओं ने किया स्वागत, सावन के गीत सुने।

  3. फैशन शो की तैयारियों और शूटिंग के लिए आगमन।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य शबाना आजमी शनिवार की दोपहर बारिश के बीच अपने पैतृक गांव मेजवां पहुंचीं। उनके घर फतेह मंजिल में महिलाओं ने तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान शबाना आजमी ने महिलाओं से सावन के गीत सुने और गांव की महिलाओं व युवतियों से बातचीत कर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली।

शबाना आजमी वाराणसी एयरपोर्ट से कार से दोपहर करीब 2.15 बजे मेजवां पहुंचीं। संयोगिता के नेतृत्व में महिलाओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गांव की लड़कियों को पास बुलाकर उनके बारे में जानकारी ली। भारत मंडपम् में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाली मेजवां की खुशी प्रजापति का शबाना आजमी ने महिलाओं से परिचय कराया।

इसके बाद खुशी से उसके अनुभव साझा करने को कहा और उसकी बातचीत की रिकार्डिंग भी कराई। शबाना आजमी ने मेजवां में संचालित ब्यूटीशियन सेंटर की युवतियों से भी मुलाकात की और उनके कार्य की सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया। इस दौरान संगीता, सुनीता, भागीरथी, रामफेर, मनोज, घनश्याम प्रजापति आदि मौजूद रहे।

mejwan

फैशन शो की तैयारियों के लिए पहुंची टीम : मेजवां वेलफेयर सोसाइटी के डिप्टी मैनेजर मनोज कुमार प्रजापति ने बताया कि शबाना आजमी फैशन शो की तैयारियों और शूटिंग कार्यक्रम के लिए नम्रता गोयल, विकास यादव, स्नेहा योहान समेत टीम के साथ मेजवां पहुंची हैं। टीम के दो सितंबर तक मेजवां में रहने का कार्यक्रम है।

इस दौरान कैफी आजमी कंप्यूटर सेंटर, कैफी आजमी गर्ल्स इंटर कालेज, स्पोर्ट्स अकादमी, चिकनकारी सेंटर और ब्यूटीशियन सेंटर समेत विभिन्न संस्थानों एवं गतिविधियों की शूटिंग की जाएगी। शिक्षा, कौशल विकास, खेल और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी मेजवां की गतिविधियों को शूटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।