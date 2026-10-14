आजमगढ़ में ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से छात्रा की मौत, चचेरा भाई गंभीर

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। क्षेत्र के मोहल्ला कटरा में बुधवार सुबह सड़क हादसे में 16 वर्षीय छात्रा तहजीब की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका 15 वर्षीय चचेरा भाई रेयाज गंभीर रूप से घायल हो गया।

दोनों सेंट्रल पब्लिक स्कूल, मुबारकपुर जा रहे थे। साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे बालू लदे ट्रेलर के पहिए के नीचे आने से छात्रा की मौत हो गई। मुबारकपुर नगर के मोहल्ला पुरा रानी निवासी गुलरेज अजीजी की पुत्री तहजीब बुधवार सुबह अपने चचेरे भाई हुमायूं कबीर के पुत्र रेयाज के साथ बाइक से स्कूल जा रही थी।

सुबह करीब साढ़े सात बजे दोनों मोहल्ला कटरा पहुंचे थे। अचानक सामने से आए साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। दोनों सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच जीयनपुर की तरफ जा रहे बालू लदे ट्रेलर का पहिया तहजीब के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में रेयाज भी गंभीर रूप से घायल हो गया।