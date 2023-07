Azamgarh News: सब्जी की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान, खुशहाल होंगे किसान

Azamgarh News उत्तर प्रदेश में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्यान विभाग अनुदान देगा। निदेशालय से जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इसके लिए किसान अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद किसानों का निरीक्षण किया जाएगा फिर अनुदान दिया जाएगा।

सब्जी की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान, खुशहाल होंगे किसान

आजमगढ़, संवाद सहयोगी। अब उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी में इजाफा होने वाला है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023-24 में सब्जी के खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उद्यान विभाग अनुदान देगा। निदेशालय से जिले का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद योजना से लाभान्वित किया जाएगा। निदेशक खाद्य एवं उद्यान प्रसंस्करण ने शंकर शाकभाजी क्षेत्र के विस्तार के उद्यान विभाग को 150 हेक्टेयर में शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, फूलगोभी व लता वर्गीय मिर्च की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। पात्रों का किया जाएगा चयन आवेदन के बाद पात्रों का चयन किया जाएगा। विभाग की ओर से शाक भाजी में शिमला मिर्च 10 हेक्टेयर, टमाटर 30 हेक्टेयर, पत्ता गोभी 15 हेक्टेयर, फूलगोभी 45 हेक्टेयर और 50 हेक्टेयर में लता वर्गीय खेती कराई जानी है। शाकभाजी में डीबीटी के माध्यम से 40 से 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसानों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। जांच के बाद मिलेगा अनुदान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत चिह्नित किसानों की तरफ से की गई सब्जी की खेती का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। किसानों की खेती प्रमाणित होने के बाद ही अनुदान दिया जाएगा। पहले टीम जांच करेगी फिर किसानों को इस अनुदान का लाभ मिलेगा। खतौनी व पासबुक करनी होगी अपडेट किसानों को आवेदन के समय खतौनी, पासबुक, आधार कार्ड और किसान पंजीयन संख्या अपलोड करनी होगी। सभी डाक्यूमेंट ऑनलाइन ही जमा किए जाएंगे। आवेदन www.dbt.upharticulture.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन के जांच के बाद किसानों को स्वीकृत पत्र दिया जाएगा। बीज क्रय करने और खेती करने पर अनुदान राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इन अनुदान राशि से किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

Edited By: Swati Singh