आजमगढ़ में फर्जी मदरसा चलाने वाला प्रबंधक गिरफ्तार, EOW जांच में खुलासा
आजमगढ़ में एक फर्जी मदरसा प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के बाद हुई है, जिसमें पता चला कि आरोपी एक गैर-मौजूद मदरसे के नाम पर सरकारी तंत्र को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को शेरपुर तिराहे से पकड़ा है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शिक्षा व्यवस्था को पलीता लगाने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश जिले में हुआ है। अस्तित्वहीन मदरसा दिखाकर सरकारी तंत्र को गुमराह करने वाले कथित प्रबंधक को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया गया।
ईओडब्ल्यू की विशेष जांच में सामने आए इस मामले में आरोपित लंबे समय से पुलिस की नजर में था। मुखबिर की सूचना पर निजामाबाद पुलिस ने अभियुक्त सुहेल अहमद को शेरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई भी कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।