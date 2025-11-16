Language
    आजमगढ़ में फर्जी मदरसा चलाने वाला प्रबंधक गिरफ्तार, EOW जांच में खुलासा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    आजमगढ़ में एक फर्जी मदरसा प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच के बाद हुई है, जिसमें पता चला कि आरोपी एक गैर-मौजूद मदरसे के नाम पर सरकारी तंत्र को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को शेरपुर तिराहे से पकड़ा है।

    अस्तित्वहीन मदरसा दिखाकर सरकारी तंत्र को गुमराह करने वाले कथित प्रबंधक पकड़ाया।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शिक्षा व्यवस्था को पलीता लगाने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का राजफाश ज‍िले में हुआ है। अस्तित्वहीन मदरसा दिखाकर सरकारी तंत्र को गुमराह करने वाले कथित प्रबंधक को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया गया।

    ईओडब्ल्यू की विशेष जांच में सामने आए इस मामले में आरोपित लंबे समय से पुलिस की नजर में था। मुखबिर की सूचना पर निजामाबाद पुलिस ने अभियुक्त सुहेल अहमद को शेरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुल‍िस आरोप‍ित से पूछताछ के साथ ही व‍िध‍िक कार्रवाई भी कर रही है। 

