आजमगढ़ में जिला अस्पताल की बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला अस्पताल में शुक्रवार की दोपहर को अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली के गुल होने से मरीज और तीमारदार समेत चिकित्सक भी उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। करीब दो घंटे के बिजली संकट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेपटरी कर दिया। टार्च की रोशनी में चिकित्सकों ने मरीजों को देखा।

जिला अस्पताल में दोपहर तक मरीजों की संख्या करीब 14 सौ के पार पहुंच गई। ओपीडी के बाहर और अंदर चिकित्सक को दिखानेे के लिए मरीजों की काफी भीड़ रही। दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की बिजली कट गई। इसके बाद ओपीडी में बैठे चिकित्सकों के साथ-साथ वहां दिखाने आए मरीज और तीमारदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

वार्ड में भर्ती मरीज उमस भरी गर्मी से बेचैन रहे। तीमारदार अपने-अपने मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए तख्ती से तो कोई रुमाल से मरीजों को हवा देता दिखाई दिया। जनपद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन पर कई चिकित्सक वीआईपी ड्यूटी पर थे, इसलिए आपरेशन थिएटर में किसी मरीज का आपरेशन नही हुआ।